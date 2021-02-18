إحصاء: أزمة كورونا أدت إلى تراجع عدد العاملين في ألمانيا خلال الربع الأخير من 2020

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، تراجع عدد العاملين في ألمانيا خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد مع نهاية عام 2020.

وأوضح المكتب اليوم الخميس بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن عدد العاملين في ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 8ر44 مليون شخص، وتراجع العدد بذلك على ما كان عليه في الربع ذاته من عام 2019 بنسبة 6ر1، أي بإجمالي 744 ألف عامل، وذلك بعد حساب التغيرات الموسمية.

وأشار المكتب إلى أن العاملين إصحاب الأجور المنخفضة والموظفين الخاضعين لمساهمات الضمان الاجتماعي، هم أكثر من فقدوا وظائفهم في ظل تفشي الوباء، كما انخفض عدد العاملين لحسابهم الخاص بشكل حاد.

وبحسب البيانات، شهد العام الماضي خسائر واضحة في حجم التوظيف في قطاع الخدمات العامة، لاسيما المتاجر والنقل والمطاعم والفنادق. وفي المقابل تم تسجيل زيادات في التوظيف في مجالات التربية والصحة.

يذكر أن أزمة تفشي وباء كورونا كانت خلفت أثارا في الربيعين الثاني والثالث من العام الماضي أيضا، حيث انخفض عدد العاملين بإجمالي 4ر1 و6ر1 بالمئة في الربعين على التوالي مقارنة بالفترات الزمنية ذاتها من عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين بنظام الساعات المختصرة تم إدراجهم ضمن عدد العاملين في ألمانيا خلال العام الماضي أيضا، بحسب ما أكده الباحثون في مجال الإحصاء.