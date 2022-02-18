أكد وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن قرار عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الماضية كان وجهة نظر ورؤية فنية من بيتسو موسيماني، المدير الفني.

وقال وليد سليمان في حواره مع قناة إم بي سي مصر: «وجهة نظر الجهاز الفني تحترم وليس هناك لاعب كرة يشترط استمراره في الملعب او مشاركته بصفة أساسية».

وأضاف: «انا موجود مع الفريق مثل أي لاعب وقرار مشاركتي يرجع للجهاز الفني».

أما إذا كان موسيماني يشرك اللاعبين بناءا على الحب والكره.. قال: «لا أظن ذلك لو كان يحب لاعب ولا يكسبه لن يشركه بالتأكيد».

وأتم: «في النهاية أي مدير فني لا يحتاج إلا مصلحته فقط وهي فوز الفريق لكن لن يفضل هذه الأمور على مصلحة الفريق وبالتالي أي لاعب يشارك بناءا على فائدته في الملعب».