مساعد وزير الخارجية الأسبق: تونس تستدعي إسناد دبلوماسي من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التونسي، مشيرًا إلى أنه كان هناك حوارا مصريا جزائريا لتقديم الدعم له.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الجمعة، أن تونس تواجه وضع داخلي وضغوط خارجية، تستدعي إسناد دبلوماسي من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر، متابعًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص خلال لقائه مع نظيره التونسي على تأكيد دعمه لتونس في ظل ما تتعرض له البلاد، وأكد على أن أمن واستقرار تونس والجزائر وليبيا من أمن واستقرار مصر.

وتابع، أن مصر تتبع سياسية واحدة مع الدول العربية كافة، خاصةً التي تتعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية مثل تونس ولبنان، مضيفًا أن الرئيس قيس سعيد لديه رؤية هامة وتحتاج لإسناد داخلي وخارجي من الأشقاء وعلى رأس هؤلاء الأشقاء مصر، خاصة في ظل وجود جحافل الإسلام السياسي المتطرف.

وفيما يخص لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا اللقاء كان هامًا، وتأكيدًا على إعلان القاهرة، والخط المصري الأحمر في سرت والجفرة.