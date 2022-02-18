أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق على متن عبارة كانت تبحر من اليونان إلى إيطاليا وعلى متنها 288 شخصا، فيما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق.

وقال خفر السواحل - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها الإنجليزية - إن 237 راكبا و51 فردا هم طاقم العبارة كانوا على متنها، مضيفا أن 3 سفن على الأقل تابعة لخفر السواحل شاركت في عمليات الإنقاذ.

وانطلقت العبارة "يوروفيري أولمبيا" التي ترفع علم إيطاليا من مدينة "إيجومنيتسا" الواقعة غربي اليونان وكانت متجهة إلى ميناء "برينديزي" الإيطالي منذ 9 ساعات مضت.

وشب الحريق، الذي لم يعرف السبب وراء حدوثه بعد، قرب جزيرة "كورفو" اليونانية الواقعة في البحر الأيوني.

وأفادت السلطات اليونانية بأنه تم نقل الركاب وطاقم العبارة الذين تم إجلاؤهم على متن قوارب نجاة إلى جزيرة "كورفو".