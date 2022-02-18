وزير البترول يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي

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عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كادرى سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ.

وأوضح الملا أن المباحثات بين الجانبين تناولت التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي، في ضوء الدور الإقليمي لمصر في منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصري كمركز إقليمي ومحوري لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة.

وتم التأكيد في هذا الشأن على أهمية مصر كأحد مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي المصرية على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أنه تم أيضا استعراض تطورات أسواق الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الملا إلى أن المباحثات تطرقت الي مناقشة الاستعدادات المصرية لتنظيم القمة العالمية للمناخ Cop27 في نوفمبر المقبل وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة والتي تتبنى مصر فيها الغاز الطبيعي كخيار انتقالي مهم خلال تلك المرحلة، بالتوازي مع استراتيجيتها لتعظيم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة كأحد روافد توفير الطاقة النظيفة والإجراءات الحالية؛ للدخول في مجال إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف.

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية لشئون الطاقة والمناخ إن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.