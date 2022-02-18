الأخوان «دافر» يكشفان عن موعد انطلاق الموسم الرابع من Stranger Things

ينطلق الموسم الرابع من Stranger Things على جزئين.. الأول يصدر في 27 مايو والثاني أول يوليو من العام الجاري ٢٠٢٢.

وفي خطاب مفتوح موجّه للمعجبين، كشف مبدعا المسلسل الأخَوان "دافر" عن موعد عرض الحلقات الجديدة لأول مرة على نتفليكس، إضافة إلى مزيد من الأخبار حول مستقبل المسلسل.

وتدور أحداث الجزء الرابع، بعد مرور ٦ أشهر على معركة "ستاركورت" التي أثارت الرعب ونشرت الدمار في أرجاء "هوكينز". وفي خضم المعاناة من عواقب ما جرى، تفترق مجموعة الأصدقاء لأول مرة وتزيد تعقيدات المدرسة الثانوية الأمر صعوبة عليهم. وخلال هذه المرحلة الصعبة، يظهر تهديد مرعب جديد وخارق للطبيعة فيخلق لغزًا مرعبًا سيطوي معه أهوال "المكان المقلوب" لو تمّ حله.

حصل مسلسل Stranger Things، الذي شكّل ظاهرة عالمية، منذ إطلاقه في عام 2016 على أكثر من خمس وستين جائزة ومائة وخمسة وسبعين ترشيحًا، من بينها جوائز "إيمي" و"غولدن غلوب" و"غرامي" و"نقابة ممثّلي الشاشة" و"نقابة المُخرجين الأمريكيين" و"نقابة المنتجين الأمريكيين" و"نقابة الكُتّاب الأمريكيين" و"بافتا" وجائزة "بيبودي" وجائزة "برنامج AFP للعام" من "معهد الفيلم الأمريكي" وجوائز "اختيار الجمهور" وجوائز MTV للأفلام والمسلسلات وجوائز "اختيار المراهقين"، وغيرها الكثير. وحاز المسلسل أيضًا على ثلاثة ترشيحات لجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي وهو أحد أكثر الأعمال مشاهدةً على Netflix، وقد حظيَ الموسم الثالث وحده بـ582 مليون ساعة مشاهدة ليحتل المركز الثاني كأكثر المسلسلات الإنجليزية شعبية في قائمة أفضل 10 أعمال على Netflix، فيما حقّق الموسم الثاني 427 مليون ساعة مشاهدة واحتل المركز العاشر على Netflix.

تولّى صناعة مسلسل Stranger Things الأخَوان "دافر"، فيما تولّت مهام الإنتاج شركتا Monkey Massacre Productions و21‎ Laps Entertainment‏. و أيضاً تبنى الأخَوان "دافر" مهام الإنتاج التنفيذي للمسلسل إلى جانب "شون ليفي" و"دان كوهين" من ‏‎21 Laps Entertainment و"إيان باترسون".