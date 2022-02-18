اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا تدل على فشل المخابرات الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "إن إشارات بلينكن وبساكي وبرايس وبقية فريق الدعاية للحرب إلى بيانات المخابرات الأمريكية تشهد على فشل أجهزة المخابرات الأمريكية"، وتساءلت عن أي جهة من هذه الجهات نشرت هذا الزّور والتزوير في البيت الأبيض؟

وكانت زاخاروفا قد سخرت مؤخرا من تقارير وسائل الإعلام الغربية، التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية انتقدت في وقت سابق الهجوم الإعلامي المنسق ضد روسيا، قائلة:" إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول عدوان روسي مزعوم على أوكرانيا".

وأضافت:" أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، لافتة إلى أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.