عبد القادر وشريف أساسيان في تشكيل الأهلي أمام الهلال

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الهلال.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال في الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان بالسودان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ـ محمد شريف - طاهر محمد.