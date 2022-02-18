عقب رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، على قرار انسحاب فرنسا عسكريًا من مالي، قائلا إن فرنسا لا تنسحب من الساحل وإنما تكيف آلياتها حسب علاقاتها مع مالي.

وأضاف، في لقاء عبر فضائية «فرانس 24»، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده تؤمن دائمًا بأن الأمن يمهد للتنمية، منوهًا بأنه سيتم الاستعانة بالشركاء والبلدان الصديقة إذا استدعت الضرورة الأمنية ذلك.

وردا على سؤال حول استقبال كوت ديفوار المزيد من الجنود والقواعد الفرنسية، قال: «سيتناقش الوزراء مع قادتنا العسكريين وسنرى.. الأمن يعتمد على القوات الوطنية وأنا أثق في جيشي وأهتم به».

وذكر رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن «القوات العسكرية الفرنسية مرحب بها لدينا مثل القوات الأمريكية وغيرها».