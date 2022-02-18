 سفير مصر في أنجولا: ملعب مباراة الزمالك وساجرادا لم يلبي اشترطات كاف - بوابة الشروق
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سفير مصر في أنجولا: ملعب مباراة الزمالك وساجرادا لم يلبي اشترطات كاف

علي البحيري
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 1:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 1:23 ص

قال السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، أنه اطمأن على استعدادا الفريق مساء الخميس، موضحا أن الفريق يعيش حالة ذهنية وفنية جيدة ومعنويات اللاعبين مرتفعة للغاية.

وتابع صفوت في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "عدد الجماهير الأنجولية لم يتضح بعد، الملعب الذى يحتضن لقاء الوداد وبترو هو نفس الملعب الذي يستقبل مباراة الزمالك وساجرادا".

وأتم: "ملعب ساجرادا لم يلبي اشتراطات الاتحاد الإفريقي، ومنافس الزمالك يقع في محافظة بعيدة عن العاصمة لواندا حيث ملعب المباراة بـ17 ساعة، والشعب الأنجولي ودود وعاشق للكرة المصرية".


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