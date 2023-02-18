الصين: المزاعم الأمريكية بشأن المنطاد هستيرية وسخيفة

هاجم وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم السبت، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".



وخاطب وانج، تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، بحسب وكالة فرانس برس.



كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مبادئها مع مثل التجارة الحرة.



وتساءل وانج قائلا: "هناك العديد من المناطيد من العديد من الدول في السماء. هل تريد إسقاطها كلها؟".



وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على عدم فعل مثل هذه الأشياء المنافية للعقل، لمجرد صرف الانتباه عن مشكلاتها المحلية".



وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن واشنطن أنهت جهودها لاستعادة بقايا المنطاد الضخم الذي أسقط قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، مؤكدين أن تحليل الحطام حتى الآن يعزز الاستنتاجات بأنه كان منطادا صينيا للتجسس.



جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية لأربعة أجسام محمولة جوا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.



وهذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.