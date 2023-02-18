ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن إطلاق استمارة المشاركة بالدورة الخامسة

أطلق ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، استمارة المشاركة لدورته الخامسة، اعتبارًا من أمس الخميس 16 فبراير، وتستمر فترة المشاركة والتقديم لمدة 4 أشهر تنتهي في 16 يونيو2023.

وتتلقى إدارة الملتقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من مصر وجميع دول العالم، عبر استمارة المشاركة بالصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للملتقى، ووضعت نسختان لاستمارة المشاركة، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

وحددت إدارة المهرجان يوم 21 أكتوبر موعدًا لانطلاق الدورة الخامسة، والتي تستمر فعالياتها حتى 27 أكتوبر تحت شعار الحياة لنا، وتتمثل شروط المشاركة فيما يلي:

1. أن تكون الفرقة المتقدمة للمشاركة من فرق المسرح الجامعي.

2. ألا تزيد مدة العرض عن 60 دقيقة.

3. ألا يزيد عدد أعضاء الوفد من خارج جمهورية مصر العربية لكل فرقة مشاركة عن 8 أشخاص، وفي حالة وجود عدد أكبر تتكفل الفرقة بتكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية الخاصة بهم، على أن يتم الالتزام بالعدد المقرر في الاستمارة حين إرسال الدعوة وتوضيح العدد ذكورًا وإناثًا.

4. تتحمل الفرقة المشاركة تذاكر الطيران من وإلى بلدها، ونفقات شحن الديكور الخاص بها.

5. الفرق التابعة للجامعات المصرية من خارج القاهرة الكبرى لا يزيد عدد أعضاء الوفد عن عشرة أشخاص، وفي حالة وجود عدد أكبر تتكفل الفرقة بتكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية الخاصة بهم، على أن يتم الالتزام بالعدد المقرر في الاستمارة حين إرسال الدعوة وتوضيح العدد ذكورًا وإناثًا.

6. جميع العروض التي سيتم اختيارها يجب أن تكون مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية بما فيهم العروض الناطقة باللغة العربية.

7. على الفرق الراغبة بالمشاركة تعبئة النموذج الخاص بالملتقى ممهورًا بخاتم الجامعة، وإرساله بالبريد الإلكتروني، متضمنا روابط المسرحية، وإذا تعذر التحميل فيتم إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVDعالي الجودة، ولن يقبل أي عرض مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة الملتقى كاملًا.

8. آخر موعد لقبول طلبات المشاركة 15 / 6 /2023 وسيكون الرد خلال 15 يوما من تاريخه للفرق التي يقع عليها اختيار المشاركة فقط، ويتم اختيار العروض بناء على قرار لجنة المشاهدة.

9. يحق لإدارة الملتقى رفض مشاركة أيّ عرض لا يتناسب وطبيعة الملتقى دون إبداء الأسباب.

10. لإدارة الملتقى الحقوق المترتبة على توثيق وبث العروض المسرحية المشاركة في فعاليات الملتقى

11. لا تعاد الأقراص المدمجة إلى أصحابها سواء المشاركة أو التي لم يقع عليها الاختيار.

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يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، وإشراف الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والمؤلفة والفنانة دكتور. أمل صديق عفيفي، ودكتور. سمر سعيد أمين عام الملتقى.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة دكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، وانطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدورة الثالثة والرابعة برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.