موسكو تعلن سيطرتها على قرية أوكرانية فيما تشير كييف لمزيد من الهجمات

بدا أن روسيا تصعد من قتالها ضد أوكرانيا اليوم السبت، فيما أعلن الجيش الروسي أنه استولى على قرية أخرى، وأعلنت كييف عن وابل جديد من الهجمات الصاروخية الروسية، مما أسفر عن انقطاعات جديدة في الكهرباء.



وقال الروس إنهم استولوا على قرية أخرى في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو إيجور كوناشينكوف اليوم السبت: "تم تحرير قرية هريانيكيفكا بمدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف تماما عن طريق خطوات هجومية للمجموعة الغربية بالجيش".



ومنيت القوات الروسية بهزيمة كبيرة في المنطقة في الخريف الماضي واضطرت إلى الانسحاب الكامل تقريبا من المنطقة.



وتوقفت صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار التي كانت قد انطلقت أمس الجمعة للتحذير من حدوث غارات جوية.



وقال رئيس المكتب الرئاسي في كييف، أندريه يرماك، إن الصواريخ أطلقت من طائرة في المناطق التي تحتلها روسيا بأوكرانيا.



وقالت شركة الطاقة "دي تي ايه كيه"، إنه كإجراء احترازي لمنع المزيد من الأضرار، جرى قطع الكهرباء في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وكذلك في منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية, وفي منطقة أوديسا بالبحرالأسود.



وجرى تسجيل إطلاق صاروخين على الأقل في منطقة خميلنيتسكي غربي البلاد.



وحذر الحاكم العسكري سيرهي هامالي الشعب عبر قناته على تليجرام قائلا "جرى سماع انفجار في خميلنيتسكي. خذوا ساترا".



وبعد فترة قصيرة، أعلن هامالي عن انفجار ثان.



وأظهر الحاكم العسكري لمنطقة ميكولايف المطلة على البحر الأسود، فيتالي كيم، صورة لصاروخ يفترض أنه روسي عبر قناته على تطبيق تليجرام. وحذر من أن الصاروخين حلقا فوق المنطقة إلى الغرب.



وذكرت القوات العسكرية الأوكرانية أن الصاروخين الروسيين من طراز كاليبر أطلقا من سفن تتبع أسطول البحر الأسود الروسي.