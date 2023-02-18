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رئيس الحكومة الفلسطينية: نسير على خطى إفريقيا للتخلص من الاستعمار


نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 9:23 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 9:23 م
قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم السبت، إن حكومة إسرائيل تُمارس إرهابًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني، مُعربًا عن تقديره لوقوف دول الاتحاد الإفريقي بجانب فلسطين.

وأكد «أشتية»، خلال كلمته أمام القمة الإفريقية عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، دعم فلسطين للقارة السمراء، ووقوفها الدائم معها لتحقيق الاستقرار والرفاهية، كما وقفت في السابق بجانب جهود إفريقيا للتخلص من الاستعمار.

وأضاف أن فلسطين تسير على نفس الطريق الذي انتهجته إفريقيا للتخلص من الاستعمار، إذ أكد أن الفلسطينيين يواجهون آخر استعمار على وجه الأرض، والذي يتبع سياسات تستهدف مزيدًا من مصادرة الأراضي، وتحويل أهلها إلى لاجئين.

وأشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمقدرات الدينية في القدس، مُؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تمارس إرهابًا واضحًا، يتمثل في التعامل مع الفلسطينيين، من خلال تحريضها على حمل المستوطنين للسلاح، والحرص على هدم البيوت الفلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية بدلًا عنها.

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