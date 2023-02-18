 اليوم.. ماستر كلاس المخرج محمد ياسين بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير - بوابة الشروق
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اليوم.. ماستر كلاس المخرج محمد ياسين بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 4:00 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 4:00 م
يقابل المخرج محمد ياسين، الجمهور وصناع السينما في حلقة نقاشية خاصة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

يقام ماستر كلاس المخرج محمد ياسين في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.

يتحدث المخرج محمد ياسين في اللقاء حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية ومنها التصوير، الديكور، الموسيقي، الملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.

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