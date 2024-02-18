غزة: جيش الاحتلال قصف 29 منزلا آمنا خلال الـ24 ساعة الماضية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 29 منزلاً آمناً خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن أكثر من 90% من الضحايا أطفال ونساء.

وقال المكتب في بيان، إن جيش الاحتلال قصف 29 منزلاً آمناً خلال الـ24 ساعة الماضية خلفت 127 شهيداً و205 إصابات، أكثر من 90% من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ هذه المجازر من خلال الطائرات الحربية المقاتلة التي قصفت منازل المواطنين الآمنين، وقتل هذا الكم الكبير من الأطفال والنساء وكبار السن دون أية اعتبارات.

وتابع: «نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة لهذه المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل الآمن، فهم الذين منحوه الضوء الأخضر لارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، ومنعوا وقف هذه الحرب، بل وقاموا بإمداده بالطائرات والقنابل العملاقة والصواريخ لقصف المنازل».

واستكمل البيان: «ندعو كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء في أسرع وقت ممكن»، محذرًا من أن عدم إيقاف الحرب يعني ارتفاع أعداد الشهداء والضحايا في كل ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و985 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان صادر عن صحة غزة، اليوم الأحد، بأن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة 68 ألفًا و883 شخصًا.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدًا و205 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.