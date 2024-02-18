أستاذ علوم سياسية يكشف آخر تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب في قطاع غزة ما تزال مستمرة، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة خاصة في خان يونس، وبدأ الاحتلال الدخول إلى المستشفيات بحثاً عن الأسرى، وفي نفس الوقت هناك مفاوضات حول وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، أو الوصول إلى هدنة.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن حماس وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار بتأييد أمريكي مصري قطري، ولكن حكومة نتنياهو رفضت هذا المقترح، واصفة مطالب حماس بالمبالغة، وانسحب الوافد الإسرائيلي من المفاوضات، وما زال الحديث مستمر حول الهدنة.



وتابع أن هناك تصميم إسرائيلي على الدخول إلى رفح، والقيام بعملية عسكرية واسعة، مدعيًا بأن تحقيق الانتصار الكامل لا يمكن أن يحدث، إلا من خلال دخول رفح، دون توضيح مفهوم الانتصار الكامل بالنسبة لدولة الاحتلال.



وأضاف أن حماس إذا دخلت إلى رفح ، وقضت على قوة حماس المنظمة ، فهذا لن يمنع قيام عناصر حماس من محاربة دولة الاحتلال من خلال حرب العصابات.