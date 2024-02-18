البيان الختامي للقمة الإفريقية يطالب بوقف الحرب الإسرائيلية ويندد بمحاولة تهجير الفلسطينيين

طالب البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وقال البيان الصادر عن القمة، اليوم الأحد: «ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل».

ودعا البيان، إسرائيل للاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.

كما دان البيان، الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالب برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، والتحقيق في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة.

ودعا البيان، لإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في حربها بغزة،