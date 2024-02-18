 الديوان الملكي الهاشمي ينعى والد زوجة ولي العهد.. وإعلان الحداد 3 أيام - بوابة الشروق
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الديوان الملكي الهاشمي ينعى والد زوجة ولي العهد.. وإعلان الحداد 3 أيام

مارينا نبيل
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 7:00 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 7:00 م
نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بإعلان الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي، في بيان له، مساء الأحد، عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

ومن جهته، نعى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، والد زوجته الأميرة رجوة الحسين.

ونشر ولي العهد، عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، صورة تجمعه بالراحل، معلقا: "بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".



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