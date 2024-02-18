 قومي المرأة بدمياط ينظم 7 تدريبات لريادة الأعمال وتمكين السيدات اقتصاديا بـ7 قرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قومي المرأة بدمياط ينظم 7 تدريبات لريادة الأعمال وتمكين السيدات اقتصاديا بـ7 قرى

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:06 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:06 م

نظم المجلس القومي للمرأة في دمياط، برئاسة مروة نبيل، مقررة الفرع، 7 تدريبات لريادة الأعمال في 7 قرى بالمحافظة، هي "دقهلة وكفر المياسرة التابعتين لمركز الزرقا، والبصارطة، وعزبة البرج، والعدلية، والخياطة، والشيخ ضرغام، التابعين لمركز دمياط".

وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة بدمياط، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقرى مبادرة "حياة كريمة"، والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، من أجل تمكين سيدات هذه القرى اقتصاديا.

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