محافظ الشرقية: إحالة 24 من العاملين بالصحة في القنايات وديرب نجم للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 24 من العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.



من جهته، أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، أسفرت أعمال اللجان عن رصد مخالفات.



وذكر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أن اللجان أسفرت عن رصد عدم حضور 19 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعدم حضور 5 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية إكراش التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.