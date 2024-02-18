 نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لعبدالشافي بعد إصابته بالرباط الصليبي - بوابة الشروق
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نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لعبدالشافي بعد إصابته بالرباط الصليبي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 7:36 م

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم ومساندة لقائد الفريق محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال عبدالملك عبر حسابه على "إكس": "ألف سلامة عليك يا شيفو.. عمرك ما قصرت ربنا يشفيك ويعافيك.. يمكن نهايتك مع الكرة صعبة لكن بتزود حب الناس ليك كمان وكمان، وبتبين أهميتك وتأثيرك عليهم في كل وقت".

وختم قائلا: "مشوار الكرة انتهى لأعظم الباكات الشمال اللي اتشرفت باللعب معاهم في مصر".

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك قد أعلن في وقت سابق اليوم إصابة عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفي وقت سابق تعرض محمود حمدي "الونش" قلب الدفاع لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وأجرى على إثرها جراحة ناجحة في ألمانيا.


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