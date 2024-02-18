الإسماعيلي يعلن إنهاء أزمة النبريص

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أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إنهاء أزمة لاعبه الفلسطيني خالد النبريص والتي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن، عن إنهاء الأزمة من خلال التوصل لاتفاق مع اللاعب باستكمال مدة تعاقده مع النادي مع تنازله عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدلية.

ونجح الإسماعيلي في وقت سابق في إنهاء أزمة القيد التي ظلت تعيق إتمام صفقات جديدة للنادي، ليبدأ الدراويش بعدها في تدعيم صفوف الفريق بتعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وضم أكثر من لاعب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك مساء الإثنين في الأسبوع الـ 13 من الدوري الممتاز.