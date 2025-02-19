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يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي 3 مواجهات مثيرة، عند مشاركته في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، في نظامها الجديد.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة مساء اليوم الثلاثاء نجاحها في الحصول على حقوق بث مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025المقرر إقامتها بأمريكا.

وتستعرض بوابة الشروق في السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025:

الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي.. الثالثة فجر الأحد 15 يونيو

بالميراس البرازيلي أمام الأهلي.. السابعة مساء الخميس 19 يونيو

بورتو البرتغالي أمام الأهلي.. الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية الصيف القادم، بمشاركة 32 فريقًا، مقسمين على 8 مجموعات، إذ يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني.

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة عن تنظيم معسكر خارجي للأهلي في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم توقيع عقود الشراكة بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك في حضور مسئولين من كلا الجانبين.