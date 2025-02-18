ضبط كمية قياسية من الكوكايين بمطار في نيوزيلندا

أعلنت هيئة الجمارك في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة نحو 101 كيلوجرام من الكوكايين، في أكبر عملية ضبط للمخدرات بأحد المطارات في البلاد.

وذكرت الجمارك في بيان أن الضباط تمكنوا من تحديد عدد من الحقائب التي وصلت على متن رحلة لشركة "هاوايان إيرلاينز" في مطار أوكلاند الدولي يوم السبت الماضي.

واضاف البيان: "بعد الفحص، عثر ضباط الجمارك على 85 قالبًا لمادة ملفوفة بغلاف أسود وشفاف، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها تحتوي على الكوكايين."

وقدرت الجمارك القيمة السوقية للمخدرات بحوالي 4ر35 مليون دولار نيوزيلندي (2ر20 مليون دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن ضررها الاجتماعي والتكاليف المترتبة على الدولة قد تصل إلى 8ر37 مليون دولار.

وأشاد مدير العمليات الحدودية، دانا ماكدونالد، بيقظة وكفاءة ضباط الجمارك في إحباط هذه العملية.

وقال ماكدونالد: "نعمل بجد لوقف إمدادات المخدرات غير المشروعة، بهدف ضرب أرباح العصابات الإجرامية، والحد من انتشار الإدمان، وإحباط محاولاتهم لاستغلال المجتمعات النيوزيلندية."

وأضاف أن هناك قلقا متزايدا بشأن ارتفاع وتيرة عمليات ضبط المخدرات في مطار أوكلاند خلال السنوات الماضية.

وتابع: "خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام، تمكن ضباط الجمارك في مطار أوكلاند من مصادرة أكثر من 183 كيلوجراما من المخدرات، مما يبرز الدور المهم الذي نقوم به في حماية نيوزيلندا والبيئة التي نعمل فيها".