اتهامات للدعم السريع بقتل أكثر من 200 شخص في هجمات على قرى بالنيل الابيض

اتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع بقتل أكثر من 200 شخص في هجمات على قرى بولاية النيل الأبيض خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت المجموعة المكونة من خبراء قانون في بيان اليوم إن قوات الدعم السريع "استهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تماماً من أي مظاهر عسكرية"، حسب وكالة رويترز.

ونقلت قناة العربية عن مصادر في الجيش السوداني تقدم قواته في منطقة حلة كوكو في شرق النيل واقتربت من الالتحام بالقوات القادمة من الجزيرة.

كما أشارت إلى بدء الهجوم على جزيرة توتي في قلب الخرطوم، وهي آخر معاقل قوات الدعم السريع في المنطقة الغربية من وسط الخرطوم.

ولفتت إلى سيطرة القوات المسلحة على محلية بحري بالكامل، وعلى رئاسة منظومة الصناعات الدفاعية، المنطقة الصناعية، وجميع مربعات كافوري.

وكان الجيش قد سجل مكاسب مهمة خلال الفترة الماضية، وتقدم مؤخراً نحو القصر الجمهوري في الخرطوم، وسيطر على مقر المخابرات، ما عكس مسار الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 12 مليون نازح منذ اندلاعها في أبريل 2023.

ففي يناير الماضي، استعاد الجيش السوداني مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد، قبل أن يتقدم في الخرطوم، كما سيطر على مقر القيادة العامة في الخرطوم، التي استولى عليها الدعم السريع منذ أغسطس 2023.