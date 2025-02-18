حماس: تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس المقبل

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض د. خليل الحية، إن المقاومة قررت تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس المقبل، الموافق 20 فبراير الجاري، على أن يفرج الاحتلال يوم السبت المقبل عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق.

وأشار في كلمة، مساء الثلاثاء، إلى استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى خلال الأسبوع السادس من الاتفاق.

ولفت إلى «الإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري، عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 ومن بينهم الأسيران: هشام السيد وأڤيرا منغستو، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق».

وأكد أن «هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت، واستجابة لجهود الوسطاء».

وقبل قليل، أفاد مصدر مطلع بانتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «إكسترا نيوز».

وأشار المصدر إلى «نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت المقبل، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار».

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والمكون من 3 مراحل، يتعين الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وسلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا، (بالإضافة إلى 5 تايلانديين)، ضمن ست دفعات من صفقة التبادل.

وقالت حماس إن 25 من الأسرى الـ33 المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ما زالوا على قيد الحياة، بينما مات 8 منهم.