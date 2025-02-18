الفاتيكان يلغي المزيد من فعاليات العام المقدس بسبب استمرار بقاء البابا بالمستشفى

ألغى الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، اللقاءات البابوية المقررة خلال مطلع الأسبوع، وفوّض آخرين للتعامل مع ما يلزم بينما لا يزال البابا فرنسيس - 88 عاما في المستشفى بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي متعددة الميكروبات.

وأدى إلغاء اللقاءات البابوية إلى التقليل من الفعاليات المقبلة بمناسبة "العام المقدس" الكبير في الفاتيكان، وهو الاحتفال الكاثوليكي الذي يُقام مرة كل ربع قرن، لتشجيع المؤمنين على القدوم إلى روما للمشاركة في أنشطة عام اليوبيل الكنسي الخاصة.

ولم يعط الفاتيكان أي إشارة إلى المدة التي ربما يمكثها البابا في المستشفى، وقال فقط إن علاج مثل هذه "الصورة السريرية المعقدة"، والتي تطلبت بالفعل تغييرين في نظامه الدوائي، سيتطلب إقامة "مناسبة".

وقال الدكتور كارميلو داسيرو، خبير الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة في روما: "البابا معرض لخطر الالتهاب الرئوي بسبب التهاب الشعب الهوائية المتعدد الميكروبات. وسوف نرى تأثير هذا العلاج الجديد في غضون أربعة إلى خمسة أيام".

يشار إلى أنه من المتوقع أن يجذب "العام المقدس" نحو 30 مليون شخص إلى روما، حيث يكون حافلا باللقاءات البابوية الخاصة، وإقامة القداسات طوال عام 2025، وهو الأمر الذي لا يمكن التأكد من مدى إمكانية تحقيقه في الوقت الحالي بسبب مرض البابا فرنسيس.

وكان تم إدخال البابا إلى مستشفى جيميلي في روما، يوم الجمعة الماضي، وهو في حالة "جيدة"، إثر تفاقم إصابته بنوبة التهاب للشعب الهوائية، استمرت أسبوعا.