أبو الغيط يشدد على الرفض العربي لأطروحات تهجير الفلسطينيين

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا الذي يقوم حالياً بزيارة إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الكرواتي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تطوير المواقف الكرواتية بصورة إيجابية لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، معتبرا أن دعم الحقوق الفلسطينية العادلة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يوينو ١٩٦٧، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق للسلم والأمن والإستقرار في المنطقة.

وشدد أبو الغيط على الرفض العربي لأطروحات التهجير، وطالب كرواتيا بأن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة العربية استمع إلى شرح من رئيس الوزراء الكرواتي حول تقديراته إزاء تطورات الحرب الروسية الأوكرانية في ضوء المستجدات الحالية بشأن الحوار الروسي الأمريكي في الرياض.

بدوره، أشار أبو الغيط إلى تطلعه لنجاح المباحثات الأمريكية الروسية التي تجري حاليا في الرياض، باعتبار ذلك يقود إلى تهدئة مطلوبة للوضع الدولي الملتهب بما ينعكس إيجابا على حالة الأمن العالمي.