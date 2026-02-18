مواعيد رمضانية جديدة لزيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية

أعلنت الصفحة الرسمية لقلعة قايتباي بالإسكندرية مواعيد الزيارة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بأحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة.

ومن المقرر أن تستقبل القلعة زائريها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، على أن يكون آخر موعد لدخول الزائرين وشراء التذاكر في تمام الساعة 3 عصرًا، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء الرمضانية.

وتُعد قلعة قايتباي من أهم المقاصد السياحية والتاريخية في الإسكندرية، حيث أُقيمت في القرن الخامس عشر الميلادي فوق موقع فنار الإسكندرية القديم، وتمثل شاهدًا بارزًا على العمارة الحربية في العصر المملوكي.

وتضم القلعة مجموعة من العناصر الأثرية المميزة، من بينها الأسوار الدفاعية، والمسجد، والممرات الداخلية، إلى جانب برج رئيسي يطل مباشرة على البحر المتوسط، ما يجعلها وجهة مفضلة للزائرين من داخل مصر وخارجها، خاصة خلال شهر رمضان.