الصليب الأحمر: 90 % من مدينة بيرا في موزمبيق تضررت بسبب إعصار ايداي

قالت منظمتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الاثنين، إن إعصار ايداي تسبب في وقوع دمار واسع في مدينة بيرا في موزمبيق.

وذكر جيمي ليسوير، رئيس الاتحاد الدولي لمنظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالمنطقة "الموقف سيئ للغاية. حجم الدمار كبير. يبدو أن 90% من المنطقة تدمر بالكامل".

وكان إعصار ايداي قد وصل البر الجمعة الماضية عقب أن عبر المحيط الهندي، حيث كان يحمل رياحا تسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة لدى وصوله موزمبيق، وذلك قبل أن تخف حدته ويتوجه إلى زيمبابوي.

وقد لقى أكثر من 200 شخص حتفهم بسبب أحوال الطقس السيئة المرتبطة بالإعصار في المنطقة.

وكان الإعصار، الذي صُنفت قوته على أنها من الدرجة الرابعة، قد أودى بحياة ما لايقل عن 68 شخصا في موزمبيق، وأسفر عن إصابة المئات وتدمير منازل الآلاف من المواطنين.

وكان وزير الحكم المحلي في زيمبابوي جولي مويو قد قال اليوم إن عدد الذين لقوا حتفهم بسبب إعصار قوي ضرب شرق زيمبابوي ارتفع إلى 70 قتيلا، مضيفا أن " المئات مازالوا في عداد المفقودين".

ويشار إلى أن الكهرباء مقطوعة في مدينة بيرا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 500 ألف شخص، منذ الخميس الماضي.