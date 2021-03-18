كشف مصرف الإمارات المركزي عن بيع ما قيمته 1.7 مليار درهم ( الدولار يساوي 3.67 درهم ) من رصيده من السبائك الذهبية خلال شهر يناير الماضي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الخميس، تعد هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المصرف إلى البيع منذ ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بلغت 11.17 مليار درهم تقريباً خلال الشهر قبل الماضي.

ووفق الوكالة، تعكس عملية بيع المصرف المركزي لجزء من حيازته من الذهب حرصه على تحقيق بعض المكاسب، خاصًة أن نسبة كبيرة من رصيده من هذه المعدن تم شراؤها بأسعار مغرية في فترة سابقة قبل أن يبدأ بالارتفاع القياسي بعد ذلك.

وكان المصرف المركزي عاد لتكوين رصيد من الذهب مع بداية عام 2015، بعدما باع في وقت سابق جميع حيازته من هذا المعدن واستبدال احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية.

وبحسب الإحصائيات، فقد وصل رصيد حيازة المصرف المركزي من الذهب في شهر ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوياته وبقيمة بلغت 12.86 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 10.7 مليار درهم في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن حيازة المصرف المركزي من الذهب لا تشكل سوى نسبة قليلة للغاية من إجمالي احتياطاته الأجنبية، مما يؤكد أن هذه الحيازة تستهدف الاستثمار بالدرجة الأولى.