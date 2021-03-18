 إفريقيا تسجل 4 ملايين و62 ألف إصابة و108 آلاف وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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إفريقيا تسجل 4 ملايين و62 ألف إصابة و108 آلاف وفاة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 6:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 6:31 م

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و62 ألف إصابة مؤكدة، و108 آلاف و660 وفاة بسبب فيروس كورونا المُستجد، وسط تعافي 3 ملايين و650 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الإفريقية"، في بيان صحفين الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والوفيات السريعة، فضلا عن الترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، عبر التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

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