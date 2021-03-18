المفوضية الأوروبية تستعد لبدء عملية لتسوية النزاع مع أسترازينيكا

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تقوم المفوضية الأوروبية، بإعداد خطاب رسمي إلى شركة "أسترازينيكا"، عملاقة صناعة الأدوية، بسبب وجود تأخير في عمليات التسليم، وذلك كخطوة أولى في إطار عملية لتسوية النزاع.

وقال المتحدث باسم المفوضية إريك مامر، للصحفيين اليوم الخميس: "نعتزم إرسال خطاب إلى أسترازينيكا.

وسوف يسمح لنا الخطاب بالدخول في حوار مع الشركة، في إطار عملية لتسوية النزاع".

وأضاف أنه مازال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمتها في الخطاب.

وسوف يتعين على الرؤساء من الجانبين - أسترازينيكا والمفوضية - الاجتماع في غضون 20 يوما من الإشعار، ومحاولة حل النزاع من خلال المفاوضات حسنة النية، بحسب اتفاقهم.