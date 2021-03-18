الإسماعيلي يسعى لتجهيز مصابيه الدوليين أثناء فترة التوقف

يسعى الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي بقيادة محمد طه مهنا، استغلال فترة توقف الدوري لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة وعلى رأسهم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي.

وذلك حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من خدماتهم خلال المباريات المقبلة، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الاسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني للدراويش في تجهيز عبد الرحمن مجدي للظهور فى مباريات الإسماعيلي بشكل تدريجى، لاسيما أن الدراويش تنتظره فترة توقف طويلة بسبب الأجندة الدولية، وهى الفترة التي يراها الجهاز الفني فرصة للاطمئنان على مجدي بشكل جيد عن طريق الدفع به في المباريات الودية قبل عودة المباريات الرسمية.

كما يسعى أيضًا لإشراك باهر المحمدي قائد الدراويش، بشكل متدرج في المباريات الودية، سعيًا لوصوله للجاهزية الكاملة قبيل الاعتماد على جهوده في المباريات، حيث عاد المحمدي للتدريبات الجماعية، لأول مرة منذ فترة طويلة تمهيدًا للاستعانة بجهوده ضمن صفوف الفريق وذلك بشكل تدريجي.