سوريا تتهم إسرائيل بالهجوم عليها بالتنسيق مع «التنظيمات الإرهابية»

اتهمت سورية إسرائيل بالهجوم على أراضيها بتنسيق مع "التنظيمات الإرهابية المسلحة والمجموعات الانفصالية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الخارجية أن "العدوان الإسرائيلي السافر على أراضيها يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري" وأن "إسرائيل تنسق وبشكل متزامن عدوانها مع أصدقائها وحلفائها من التنظيمات الإرهابية المسلحة من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى لإطالة أمد الأزمة في سورية وتحقيق أجنداتها وأهدافها المعروفة".

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الأربعاء إلى قيام "العدو الإسرائيلي في الساعة 35ر22 من مساء يوم الثلاثاء الـ 16 من آذار (مارس) 2021 على العدوان مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق".