الصين: لم نسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن 6 حالات إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19 سجلت أمس الأربعاء، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عما إجماليه 5169 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي، تعافت منها 501 حالة وغادرت المستشفيات، بينما لا تزال 168 حالة في المستشفيات تتلقى العلاجات الطبية، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في الحالات الوافدة.

وحتى يوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90072 حالة، بينها 169 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي.