الكرملين: بوتين حدد لماكرون شروط روسيا لتطوير الاتفاق المحتمل مع أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في أوكرانيا.



ونقلا عن موقع «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، أعلن الكرملين في بيان، أنه «بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا».



وذكر البيان، أن بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.



وأضاف الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شروط روسيا الأساسية لتطوير الاتفاق المحتمل مع أوكرانيا.



وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.