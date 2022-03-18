الاتحاد الأوروبي يدين قصف مسرح بماريوبول «بأشد العبارات»

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأشد العبارات الممكنة ما وصفه بأنه استمرارا للقوات المسلحة الروسية ووكلائها في استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، فضلا عن حصارهم لمدينة ماريوبول.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل - في بيان صحفي - إن مسرح مدينة ماريوبول تعرض يوم أمس الأول لقصف مكثف، على الرغم من أنه كان بمثابة مأوى معروف وواضح المعالم للمدنيين الفارين من أعمال القتال بمن فيهم الأطفال.

وأضاف بوريل "أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أكدت أن القوات الروسية هاجمت مدينة ميكولايف بصواريخ عنقودية في ثلاث هجمات منفصلة. ومثل هذه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مخزية ومستهجنة وغير مقبولة على الإطلاق، وتشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع "أنه تماشيا مع حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 مارس الجاري، فإنه يجب على روسيا أن توقف عملها العسكري وأن تسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط، وأن تحترم بالكامل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

ويدعو الاتحاد الأوروبي روسيا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أوكرانيا //بحسب البيان//.