تأهل 6 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

تأهل اليوم الجمعة 6 لاعبين مصريين لنهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 20 مارسالجاري.

حيث صعد كلًا من "نانسي طمان - جنا عبد السلام - عمر العربي - أحمد المراغي - زينة إبراهيم - محمد منتصر عفيفي" للنهائيات المقررإقامتها مساء السبت والأحد.

وصعدت نانسي طمان عقب احتلالها للمركز الثامن في منافسات جهاز حصان القفز بعدما حققت 12.283 نقطة، كما تأهلت جنا عبد السلام بعداحتلالها المركز السابع في منافسات جهاز المتوازي بعدما حققت مجموع نقاط 11.233، كما تأهلت زينة إبراهيم بعدما حققت المركز الرابع علىجهاز عارضة التوازن بعدما حققت 12.300 نقطة.

أما فيما يخص منافسات الرجال، فصعد عمر العربي بعدما حصل على المركز السابع في منافسات جهاز الحركات الأرضية محققًا مجموع نقاط13.600، كما تأهل في منافسات جهاز حصان القفز بعدما حصل على مجموع نقاط 13.716 محققًا نفس المركز، وأخيرًا صعد محمد منتصرعفيفي كإحتياطي في منافسات جهاز عارضة التوازن بعدما حل تاسعًا برصيد 13.833 نقطة.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهدالنسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيكونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزياوالمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الخميس، وشهدت تنافس قوي بين اللاعبين من أجل التأهل للنهائيات، في حضور الدكتور أشرفصبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والياباني موري وتانابي رئيس الاتحاد الدوليللجمباز، واللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وعبد الرحمن الشاسكي رئيس الاتحاد الاسيوي للجمباز،والجزائري مصطفى براف ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ورئيس اللجنة الاولمبية النيجيرية والدكتور مصطفى الفقيوالمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.