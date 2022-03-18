أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد محمد عبدالوهاب الخميس المقبل

تنظم دار أوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، ومشاركة نجوم الفرقة احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال الموسيقار محمد عبدالوهاب، مساء الخميس المقبل.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة لروائع الموسيقار الراحل، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "إليها" أداء الفرقة الموسيقية، مين عذبك، خايف أقول، يا وابور أداء مجدي حرب، إلا أنت، الحب الجميل، حمال الأسية أداء الفنانة سارة مجدي، أغار من قلبي، مضناك، هان الود أداء الفنان كريم زيدان.

وبالفاصل الثاني من الحفل، تقدم الفنانة شمس إبراهيم أغنيات أيظن، القريب منك بعيد، ساكن قصادي، ثم تشدو الفنانة شروق شريف بأغنية "سألت عليه، ست الحبايب، مرسال الهوى"، ويختتم الفنان أيمن مصطفى الحفل برائعة موسيقار الأجيال "من غير ليه".

يذكر أن الموسيقار محمد عبدالوهاب هو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، ولد عبدالوهاب في حي باب الشعرية بالقاهرة فى 13 مارس، وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. وبدأ حياته الفنية مطربا بفرقة فوزي الجزايرلي في عام 1917.