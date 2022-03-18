الهلال الأحمر المصري: تفعيل نقطة الخدمات الإنسانية في معبر مديكا ببولندا على الحدود الأوكرانية

افتتح فريق الإغاثة الدولي الثاني للهلال الاحمر المصري، أول نقطة خدمات إغاثية في دولة بولندا في معبر مديكا.

يأتي ذلك عقب جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والدعم من وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث تكون نقطة الخدمات هي محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلى البلاد من خلال تيسير أوراقهم و توفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، وكذلك توفير الخدمات اللوجيستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدا لعودتهم الى البلاد

ويقوم فريق من المتطوعين الذين تم تدريبهم تدريبا مكثفا على هذا العمل من أجل ضمان جودة تقديم الخدمات.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري فعّل نقطتي خدمات إغاثية مماثلة في دولة رومانيا عبر معبر سيريت ومعبر سيجيت لتقديم الخدمات الإنسانية للمصريين والعرب العائدين إلى البلاد.