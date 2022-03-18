شاهد عيان يروي تفاصيل دهس سيارة لعدد من الأشخاص ببولاق الدكرور

قال أحد شهود العيان في واقعة دهس سيارة لعدد من الأشخاص بشارع العشرين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، والسيارة لم يتواجد عليها لوحات معدنية.

وأضاف الشاهد أن السيارة المتسببة في الحادث كانت تسير بسرعة جنونية، مشيرا انها تجاوزت طريق السير لتصدم بحوالي 10 أشخاص كانو يقفون بجانب الطريق بالإضافة إلى طفلين كانو برفقة والديهم.

وأوضح أنه بالرغم من شدة الحادث إلا أنه لم يسفر إلا على إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعض التلفيات في السيارات المتواجده بمحيط الحادث "سيارة سوزوكي وتروسيكل"

وأشار ان الاهالي المتواجدين لحظة وقوع الحادث، حاولا الإمساك بالسائق المتسبب في الدهس، بوضع الدرجات النارية وبعض الاحجرة أمام السيارة إلا أنه لاذ الفرار خوفا من المسائلة القانونية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بشارع العشرين إتجاه شارع ثروت من ناحية شارع الشوربجي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ب3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، نقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.