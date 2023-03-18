سقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ المصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفية على المدن والقرى الساحلية، "إدكو، ورشيد، وكفر الدوار، والمحمودية، وأبو حمص، ودمنهور، وأبوالمطامير"، ما أدى إلى خلو الأسواق والشوارع من المارة بسبب الأمطار والطقس السيئ وارتفاع الرياح بالمناطق الصحراوية.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات؛ لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة من نشاط رياح وسقوط أمطار.

وشددت نائب المحافظ على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الأحوال الجوية، والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع، والتأكد من استعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على كل الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، وكذلك مراجعة أي بانرات أو يافطات إعلانية والتأكد من ثباتها، مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظرا للرياح الشديدة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشدت المحافظة المواطنين، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة حدوث برق؛ تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء.