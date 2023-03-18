شعبة بيض المائدة: أزمة الأعلاف تدفع المربيين إلى بيع 3 ملايين طائر خلال مارس الحالي

قال حمادة إبراهيم الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن استمرار أزمة الأعلاف تدفع المربيين إلى الخروج من القطاع لتوقف نزيف الخسائر، مشيرا إلى إنه تم بيع ٣ ملايين طائر منذ بداية مارس الجاري وحتى الآن.

وأوضح إبراهيم، أن استمرار تخارج المنتجين من القطاع سيؤدي إلى عدم تواجد السلعة الاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب إبراهيم، وصل سعر الذرة الصفراء إلى ٢٠ ألف جنيه للطن، مقارنة بـ١٢ ألف جنيه في بداية الشهر الجاري، كما تجاوز سعر الصويا الـ٣٦ ألف جنيه، مقارنة ب٢٥ ألف جنيه.

وتساءل إبراهيم: "لماذا يسجل سعر الذرة ٢٠ ألف جنيه في حين أن سعره العالمي لا يتجاوز الـ١٠.٥ ألف جنيه للطن باعتبار أن سعر صرف الدولار يساوي ٣١ جنيها".

وبحسب إبراهيم، فإن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تسجل ١٣٦ جنيها في ظل الأسعار الحالية لمدخلات الإنتاج، ذاكرا أن طبق البيض يباع بـ٩٥ جنيها من المزرعة، ما يكبد المنتجين خسارة ٤١ جنيها في كل طبق بيض.

وأرجع إبراهيم ارتفاع سعر العلف إلى ندرة الإفراجات عن شحنات الذرة الصويا بالموانئ المصرية، ما أدى إلى قلة شديدة في المعروض وتلاعب المستوردين بالأسعار.