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زاخاروفا: موسكو توافق على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 7:11 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 7:11 م

أعلنت الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، عن موافقة الجانب الروسي على تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما فقط.

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أنه اعتبارا من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرجي فيرشينين​ سابقا، أن ​موسكو​ لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه في 18 مارس الجاري.

وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.


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