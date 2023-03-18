أمريكا: زيارة وزير خارجية تركيا للقاهرة خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، بزيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لمصر.

وقال سوليفان في بيان عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للقاهرة اليوم لعقد اجتماعات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في زيارة تعتبر الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا".

ووصل أوغلو إلى القاهرة، اليوم، على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام يبحث خلالها ملف العلاقات المصرية.

وعقدت اليوم السبت جلسة مباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة شكري وأوغلو.

وأكد شكري وأوغلو، على العمل من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بالقاهرة اليوم: "لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي"، مشيرا إلى أنه أجرى مع نظيره التركي مباحثات مهمة وشفافة.

وأعرب شكري عن تطلعه إلى فتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لها مكانة مهمة رغم الفتور الذي مر بالعلاقات الثنائية.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي أن مصر دولة مهمة في حوض المتوسط وبلاده تولي أهمية بالغة لدورها في قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة .

ودعا أوغلو وزير الخارجية المصري إلى زيارة أنقرة، مشيرا إلى أن الرئيسين المصري والتركي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة بتطوير العلاقات، مؤكدا بذل قصارى الجهد من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وعدم العودة للوراء.