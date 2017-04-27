تجديد حبس عاطل لحيازته 10 قطع حشيش في منشأة القناطر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازته 10 قطع في منشأة القناطر.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.



وطلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.



تمكن قسم شرطة منشأة القناطر من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.