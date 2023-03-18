قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا "مبررة".

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، أن المحكمة الجنائية الدولية غير معترف بها من قبل بلاده، إلا أن خطوتها "تعتبر نقطة قوية للغاية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "بوتين ارتكب جرائم حرب بشكل واضح"، وفق قوله.

وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت بيلوفا، مفوضة شئون الطفل في الكرملين.

وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها".

وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير من العام الماضي.