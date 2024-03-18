قطر تدعو إلى مواصلة الجهود لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري

دعت قطر المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة، إلى بذل المزيد من الجهود والضغوط لا سيما على النظام السوري، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، ويهيئ الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة للاجئين السوريين.

جاء ذلك في بيان قطر الذي ألقاه سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف عبدالله بن علي بهزاد، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشكرت قطر في بيانها لجنة التحقيق على جهودها في إعداد التقرير المقدم الذي يتزامن مع دخول الصراع في سوريا عامه الرابع عشر، حيث خرج السوريون في مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة والكرامة والتي واجهها النظام السوري بالقتل والتشريد واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا مما أدى إلى تدمير سوريا والتهديد بضياع أجيال بأكملها.

وقال البيان إنه "أصبح واضحا للجميع أنه كلما طال أمد هذا الصراع تزايد حجم الانتهاكات والخسائر وتفاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري".

وأضاف "أنه على ضوء استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب السوري فإن الجميع يتحمل مسؤولية إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا".

وأعرب البيان عن ترحيب قطر بقرار محكمة العدل الدولية في 16 نوفمبر 2023، والذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، كما دعت الجميع إلى مواصلة الجهود الرامية لضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري.